’Blinden en slechthorenden onthand op zorgwebsite’

Den Haag - Bijna alle websites in de zorgsector zijn ongeschikt voor mensen die slechtziend zijn of problemen hebben met hun gehoor, blijkt uit onderzoek van de stichting Accessibility. Die groepen komen tal van obstakels tegen als ze een afspraak willen maken of hun patiëntendossier willen raadplegen.