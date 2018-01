Wiebes: Bedrijven moeten stoppen met gas Groningen

In zijn brief van 19 januari wordt 2022 als datum genoemd. Tweehonderd bedrijven krijgen de brief. ,,Voor mij is hierbij het uitgangspunt dat deze uitfasering onontkoombaar is. Maar de wijze waarop dit het beste vormgegeven kan worden, kan per bedrijf verschillen.”

Aardschokken

Dat het kabinet snel minder gas wil winnen uit Groningen was bekend en stond in het regeerakkoord. De recente forse aardschokken „onderstreept deze ambitie nogmaals”, staat in de brief, aldus de NOS.

Wiebes meldt daarin aan de bedrijven te vertrouwen op „uw constructieve houding om te komen tot gezamenlijke afspraken” om het gebruik op „korte termijn” te beperken.

Het Staatstoezicht op de Mijnen meldde vorige week ’code rood’, het signaal dat de gaswinning wat betreft deze toezichthouder snel omlaag moet. Om van code rood naar code groen te gaan zouden de bedrijven hun gaswinning moeten halveren.

Verrast

Veertig grote bedrijven in Nederland nemen per jaar ongeveer drie miljard kuub gas uit Groningen af, vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van twee miljoen huishoudens.

De ondernemers melden in een reactie verrast te zijn door het verzoek. Het is volgens directeur Hans Grünfeld van VEWN, de branchevereniging, „niet reëel” om te denken dat de tweehonderd bedrijven die van minister Wiebes voor 2022 kunnen overschakelen over andere energiebronnen.

Grünfeld vindt bovendien dat Wiebes de bal wel erg eenzijdig bij de industrie legt, aangezien een veel groter deel van het Groningse gas bestemd is voor de export.

Nieuw schadeprotocol

Wiebes meldde deze maand ook haast te willen maken met een nieuw schadeprotocol voor bewoners en bedrijven in het gaswingebied.

Econoom Eric Wiebes (UvA) bepleitte deze maand om het gas juist snel te winnen en te gelde te maken, omdat er nu nog geld voor komt. „Anders blijven we er wellicht mee zitten en kunnen we het nooit meer verkopen”, stelde hij.