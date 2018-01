Uitzendbranche vorig jaar met 6% gegroeid

Vooral in de industrie waren het afgelopen jaar flink meer uitzendkrachten nodig: het aantal uren steeg daar met 11%, de omzet zelfs met 14%. Dat betekent dat de bedrijven bereid zijn steeds meer geld neer te tellen voor de juiste flexkracht – een nieuwe bevestiging van de schaarste van hoogwaardig industriepersoneel.

Techniek

Voor technische uitzendkrachten blijven de seinen op groen staan: ze konden 8% meer uren draaien, en waren goed voor 8% meer omzet dan in 2016.

Bouw, ict en techniek blijven ook dit jaar de sectoren die het moeilijkst aan goed personeel kunnen komen, voorspelt Randstad, in Nederland veruit de grootste op uitzendgebied. In de bouw is aan timmermannen het grootste gebrek, maar ook werkvoorbereiders zijn lastig te vinden. De it-branche is naarstig op zoek naar php-ontwikkelaars, softwaretesters en – vooral – naar projectmanagers.

Zorg

Op mbo-niveau is er vooral veel gebrek aan mensen met een zorgachtergrond. De tandarts is in die sector van plek één naar plek drie verdreven voor de verpleegkundige en de verzorgende ig. Volgens Randstad wordt 2018 een topjaar voor de arbeidsmarkt, met het laagste aantal werklozen in jaren.

De administratieve sector had in 2017 juist minder uitzendkrachten nodig: zowel het aantal uren als de omzet daalde met 2%. Veel administratieve beroepen worden door computers of zelfs robots overgenomen.

Wie alsnog een administratieve functie wil bekleden, moet volgens Randstad gaan voor een baan als klantenservicemedewerker, planner of financieel administratief medewerker.