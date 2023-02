FrieslandCampina: boeren krijgen recordbedrag voor hun melk

In totaal betaalde FrieslandCampina €5,4 miljard aan z’n leden-melkveehouders. Ook dat is een record en dat is opvallend, want door de daling van het aantal leden-melkveebedrijven - van 10.546 naar 9.927 - werd er 2,5% minder melk geleverd. De hogere melkprijs was het gevolg van minder aanvoer en hoge vraag na de coronapandemie. Die hogere inkoopkosten helemaal doorberekenen is de zuivelgigant niet gelukt.

Dynamisch jaar

2022 was volgens ceo Hein Schumacher, die dit jaar overstapt naar Unilever, een dynamisch jaar. De sterk gestegen prijzen van grondstoffen, verpakkingen en energie zijn gecompenseerd door prijsverhogingen, alleen bij consumentenzuivel kwam de volume en marge onder druk te staan. Daar lukte het niet om de kostenstijging volledig aan de supermarkten door te berekenen. „We hebben goede volumes weten te boeken in met name ingrediënten. Kindervoeding was naar behoren en onze out of home business is flink gegroeid omdat corona voorbij was”, zegt Schumacher.

FrieslandCampina heeft vorig jaar productielocaties gesloten of samengevoegd, zoals de fabriek in Rotterdam is samengevoegd met Maasdam, en zijn er verschillende poedertorens gesloten. Ook is er een deel van de Duitse consumentenactiviteiten verkocht. De zuivelreus investeerde ook in nieuwe productievoorzieningen, in Nederland, Indonesië en Maleisië. Er zijn minder medewerkers (21.715) ten opzichte van 2021 (22.916).

De netto-omzet steeg met 22,4%, naar €14,1 miljard. Het brutoresultaat van de zuivelcoöperatie groeide met 32,7% tot €471 miljoen inclusief eenmalige lasten. De nettowinst steeg met 69,8% naar €292 miljoen.