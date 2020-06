’Acties bij Tata Steel IJmuiden onvermijdelijk’

De directie van Tata Steel Nederland wil op geen enkele manier tegemoetkomen aan de eisen van vakbond FNV. „Een conflict is nu onvermijdbaar”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.

Kloof

„Er is sprake van een onoverbrugbare kloof. De directie van Tata Steel Nederland is op geen enkele eis ingegaan. We hebben een gesprek gehad met bestuursvoorzitter Hans van den Berg, maar er is weinig nieuws onder de zon”, aldus Berghuis.

De FNV maakt zich dan ook op voor de ledenvergadering donderdag op de parkeerplaats van de Beverwijkse Bazaar. „Daar zullen we onze leden vragen hoe we verder gaan. De onrust onder het personeel is heel erg groot.”

De vakbond wil dat Tata Steel zich houdt aan een werkgelegenheidspact dat eerder werd afgesloten. In het werkgelegenheidspact werd afgesproken dat er tot oktober 2021 geen ontslagen vallen bij de voormalige Hoogovens.

Plannen

Het staalbedrijf is al enige tijd bezig met reorganisatieplannen. Die leidden al eerder tot ophef bij de werknemers in IJmuiden omdat er relatief veel ontslagen bij de Nederlandse vestiging zouden vallen volgens uitgelekte plannen.

De staalwerkers eisen dan ook opheldering. Veel werknemers zijn de fusievoorstellen en reorganisaties van de afgelopen jaren meer dan zat. Er ligt nu een plan, waarbij aanvankelijk 1650 van de 9000 banen moeten verdwijnen.

De werknemers zorgden vorige week voor meerdere wilde stakingen. Zo werden onder meer de toegangspoorten van Tata Steel Nederland afgesloten.