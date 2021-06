Wet veroorzaakt hamsterwoede rond kratten bier

Consumenten slaan de laatste dagen massaal sixpacks en kratten bier in. Bierbrouwers merken dat er veel meer vraag is nu supermarkten vanaf donderdag niet meer mogen stunten met bieraanbiedingen vanwege de nieuwe Alcoholwet. Deskundigen verwachten voortaan dan ook forse kortingen op andere producten om klanten te verleiden.

„Dan moet je denken aan wasmiddelen, koffie, frisdrank, groente en fruit en andere gezonde en duurzame artikelen”, zegt Laurens Sloot, hoogleraar hoogleraar retailmarketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Supermarkten zullen andere producten promoten, aangezien 40% van de consumenten nog steeds de folders raadpleegt voor de aanbiedingen. Dat bepaalt dus voor een groot deel het koopgedrag.”

Supermarkten mochten tot nu toe 50% korting geven op bier en wijn, maar vanaf 1 juli is de maximale korting gehalveerd naar 25%. Ook acties als ’twee halen één betalen’ zijn vanaf donderdag niet meer toegestaan. De nieuwe Alcoholwet is bedoeld om problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

Consumenten zijn met de nieuwe wet in het verschiet aan het hamsteren geslagen, merken bierbrouwers. „Door de berichtgeving over gewijzigde wetgeving per 1 juli, maar ook door het EK voetbal, zien we momenteel inderdaad een extra piek in de vraag naar kratten in de supermarkt. Verder zien we de vraag uit de horeca door de aangekondigde versoepelingen steeds meer aantrekken”, zegt een woordvoerder van AB Inbev Nederland, brouwer van Jupiler, Hertog Jan, Bud en Leffe.

Meer factoren

Ook Swinckels Family Brewers, het bedrijf achter biermerken als Bavaria en Palm, geeft aan dat er de afgelopen dagen sprake is geweest van toenemende bierverkopen. „Dat kan te maken hebben met meerdere factoren. De Alcoholwet kan een rol spelen, maar het is natuurlijk ook eindelijk mooi weer en het is ontzettend fijn dat we weer met meerdere mensen samen kunnen zijn. Dus de barbecues en thuisfeestjes weer vinden vaker plaats dan de afgelopen periode”, zegt een woordvoerder.

Bierbrouwer Heineken kan desgevraagd geen exacte getallen geven over de recente verkoopcijfers. „Maar wat ik wel kan zeggen, is dat het stormloopt. We hebben een recordmaand gedraaid”, aldus een woordvoerder.

Volgens hoogleraar Sloot is bier altijd al een ’fietsenspringer’ geweest. Consumenten gaan graag een straatje verderop kijken bij een andere supermarkt als een kratje pils daar goedkoper is. „We zagen eerder deze week dat een aantal vrienden zelfs een paar honderd kratten ging halen met een trekker. En dan zie je dat deze promotie wel een beetje uit de hand is gelopen de afgelopen jaren. De supermarktbranche krijgt de verantwoordelijke rol hiermee terug, vooral richting jongeren.”

Bekijk ook: Strengere regels voor alcoholgebruik gaan later in

Koopgedrag

Detailhandelexpert Erik Muller verwacht niet dat de nieuwe wet het koopgedrag van consumenten zal veranderen. „Zij laten bier niet vallen, dat blijft een persoonlijk product. Een consument die van Heineken houdt, gaat niet over op een ander of goedkoper product. Dan maken die paar euro’s korting niet uit, misschien hooguit als je een krat per dag drinkt. De gevolgen zullen naar mijn mening dus allemaal wel meevallen.”

De supermarktketens Jumbo en Albert Heijn reageren terughoudend op vragen over de bierverkoop in hun winkels de laatste tijd. Zij geven aan zich aan de wet- en regelgeving te houden. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel laat in een reactie weten dat er in ieder geval genoeg bier op voorraad is bij de supermarkten. „De huidige acties stonden al lang van tevoren ingepland vanwege het EK voetbal”, aldus een woordvoerder van de branchevereniging.