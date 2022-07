Frankrijk nationaliseert energiereus, aandeel knalt omhoog

Frankrijk biedt voor het concern, opgericht in 1946, €12 per aandeel, €9,7 miljard in totaal. Électricité de France (EDF), de grootste producent van kernenergie in Europa, is al voor 84% in handen van de Franse overheid.

Net als Uniper in Duitsland, zucht EDF in Frankrijk onder de energiecrisis met hoge tarieven bij een hoge schuld. Het kan hogere inkoopkosten moeilijk doorberekenen aan consumenten, omdat Frankrijk een prijsplafond heeft ingesteld voor stroom en gas.

Bekijk ook: EDF wil belang Zeeuwse gascentrale verkopen

Dit bod van de staat vormt een premie van 53% boven de slotkoers van 5 juli, bij €7,84, toe de Franse premier Elisabeth Borne de nationalisatie aankondigde.

De Franse Staat wil een offensief met kernenergie uitbreiden om zich onafhankelijker van Russisch gas en andere fossiele brandstoffen te maken.

EDF exploiteert 58 nucleaire reactoren in Frankrijk, samen goed voor driekwart van de elektriciteitsbehoefte. Vakbonden vrezen dat het bedrijf wordt opgesplitst. Zij dreigden eerder met stakingen.

Bekijk ook: EDF stelt herstructurering paar maanden uit