Prijzen in de supermarkt schieten omhoog

Onderzoeksbureau GfK vulde een boodschappenkar met 55 producten die klanten het meest kopen in de Nederlandse supermarkt. „Dit is echt het basisassortiment van meest populaire items”, zegt Buysse. „Een liter halfvolle melk, een half volkoren, tandpasta, bloem, margarine, al die producten die we allemaal regelmatig kopen.”

Artikelen die in de aanbieding zijn, laat GfK buiten beschouwing. Verder zijn zowel huismerken als A-merken vertegenwoordigd en zitten er producten in van negen supermarkten, die samen bijna 92% van de totale supermarktomzet vertegenwoordigen: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Coop, Dirk, Dekamarkt, Hoogvliet en Plus.

„We weten dat de 55 basisproducten representatief zijn voor het koopgedrag”, zegt Buysse. „Het zijn de meest gekochte producten uit de categorie. Welke producten exact in het mandje zijn opgenomen is geheim, omdat dit de prijsontwikkeling kan beïnvloeden. Vers is vooral eigen merk en in houdbare verpakte producten hebben we een goede balans tussen huis- en A-merken.”

De prijzen van 55 producten die klanten het meest kopen in Nederlandse supermarkten, zijn sinds september met 15,5% gestegen. Ⓒ ANP/HH

A-merken en huismerken worden niet dubbel gekocht, dus geen twee pakken koffie in de kar. Dat komt ook niet overeen met het koopgedrag van de supermarktklant. „A-merken zijn eerder in prijs gestegen dan huismerken”, stelt Buysse. „Wellicht hebben merkartikelfabrikanten een sterkere onderhandelingspositie en kunnen ze prijsstijgingen sneller doorberekenen. Het kan ook zijn dat huismerkfabrikanten langer doorlopende contracten hebben. Zowel in A-merken als in huismerken zal koffie nog snel in prijs stijgen, want de oogst is mislukt.”

Ook speelt de eeuwige angst van supermarkten om als te duur bekend te staan een rol. Buysse: „Tja, supermarkten zijn er inderdaad niet erg happig op om hun huismerken snel in prijs te verhogen.”