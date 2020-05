Harde klappen voor economie VS door crisis

De studie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. De gegevens geven de situatie weer zoals die was rond 18 mei. Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over de toekomst van het rentebeleid.

Volgens de Fed was net als in de voorgaande periode in alle regio's in de VS sprake van krimp. Verschillende bedrijven waren vanwege de virusuitbraak dicht. Volgens de Fed leeft er de hoopt dat de economie weer zal aantrekken als bedrijven heropend worden. Maar de vooruitzichten blijven volgens de beleidsmakers zeer onzeker. Over het algemeen wordt pessimistisch gedacht over het mogelijke tempo van herstel, aldus het rapport.