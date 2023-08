Big Bazar verschijnt niet bij rechtszaak ontruiming panden

Ploegmakers Beheer in Assen sloot in juni 2017 een huurcontract voor tien jaar met de winkelketen. In april betaalde Big Bazar nog 75 procent van de huur, stelde Ploegmakers Beheer. Volgens de verhuurder werd er daarna niets meer betaald. De huurachterstand is opgelopen tot ruim 30.000 euro. Over de achterstand is volgens Ploegmakers meermalen contact geweest met Big Bazar. De keten gaf aan het financieel lastig te hebben.

Het lukte de verhuurder niet een afspraak te maken met Big Bazar om de zaken te bespreken. Wel ontving Ploegmakers op 12 juli een mailbericht dat kennelijk naar meerdere partijen is gezonden. Hierin staat vermeld dat Big Bazar kampt met teruglopende omzetten en zich „in bijzondere uitdagende omstandigheden bevindt, met op meerdere vlakken achterstanden in betalingen.”

Verder vermeldt de mail: „Er is een herstelprogramma gaande, waarbij naar verwachting direct na de zomer de effecten goed zichtbaar zullen zijn.” De winkelketen kwam dit op zitting niet uitleggen.

In een tweede zitting over een ontruiming van een pand in Coevorden zei de advocaat van verhuurder Green Retail House BV uit Rotterdam dat Big Bazar twee maanden achterloopt met het betalen van de huur. Hier gaat het om een bedrag van bijna 24.000 euro. „In de media komen berichten over financiële problemen bij Big Bizar en binnenkort vindt een faillissement plaats. We verwachten niet dat er nog betaald gaat worden. Bovendien komt er geen reactie van Big Bizar hierover”, zei de advocaat.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Assen doet binnen twee weken uitspraak.