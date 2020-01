Groot tekort aan surveillanten winkels en verkeersregelaars

Wie wil er nog verkeersregelaar worden? Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Het tekort aan beveiligers in Nederland is de afgelopen twee jaar flink toegenomen. Door de vergrijzing, het gebrek aan nieuwe aanwas en mogelijk het slechte imago van het werk heeft inmiddels meer dan de helft van de beveiligingsbedrijven last van personeelstekorten, meldt het UWV.