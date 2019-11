Nikkei staakt winstreeks

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,1 procent in de min op 23.409,14 punten. Panasonic dikte 2,8 procent aan. De elektronicaproducent gaat volgens de Japanse zakenkrant Nikkei zijn verlieslijdende halfgeleideractiviteiten verkopen aan het Taiwanese Nuvoton Technology. Japan Display zakte 4,2 procent. De worstelende schermenmaker gaat zijn resultaten herzien na een melding van een voormalige accountant van het bedrijf over boekhoudfraude in het verleden.

De Chinese beurzen verloren terrein. In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,5 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. Alibaba (plus 3,4 procent) zette de opmars voort na de succesvolle beursgang van de Chinese webwinkelreus in Hongkong eerder deze week. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een plus van 0,2 procent.