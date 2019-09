Bedrijven wachten plannen winstbelasting af

Een woordvoerder van Shell zegt dat het olie- en gasbedrijf niet reageert op "geruchten". Ook AkzoNobel vindt het nog te vroeg om met een reactie te komen. Een woordvoerder laat wel weten dat het verfbedrijf "belastingen betaalt overeenkomstig de regels van de landen waar we actief zijn".

Medisch technologiebedrijf Philips benadrukt dat het graag een totaalplaatje ziet van het kabinet. "Dus ook waar het kabinet in wil investeren. Het is belangrijk dat er een goed investeringsklimaat blijft."

Philips zegt verder de afgelopen tien jaar regelmatig winstbelasting te hebben betaald. "Het klopt dat we dat nu niet doen, maar dat is een tijdelijke situatie. Zoals het er nu naar uitziet dragen we vanaf 2021 weer winstbelasting af, ook zonder dit wetsvoorstel", aldus een woordvoerder.