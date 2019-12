'Japan verhoogt groeiverwachting'

Tokio - Japan stelt zijn groeiverwachting voor volgend jaar naar boven bij. Dat schrijft zakenblad Nikkei Asian Review op basis van ingewijden. De verhoging vindt zijn oorzaak in de verwachte gevolgen van een pakket stimuleringsmaatregelen, zoals investeringen in infrastructuur en productiviteitsverbeteringen in het midden- en kleinbedrijf.