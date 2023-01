Beheerders cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen

Bitzlato staat geregistreerd in Hongkong, maar draaide vanuit Frankrijk. De politie daar was betrokken bij de actie, net als collega’s van de politie en de fiscale recherche FIOD in Nederland. Ook België, de Verenigde Staten, Cyprus, Spanje en Portugal deden mee, evenals de Europese politiedienst Europol, die in Den Haag is gevestigd.

Verdiend met misdaad

Op Bitzlato konden gebruikers snel virtuele valuta zoals bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin en tether omwisselen. Dat is legaal, maar volgens Europol was ongeveer de helft van al het geld op het platform verdiend met misdaad. Zo zouden Bitzlato-gebruikers actief zijn geweest op Hydra Market, een grote illegale onlinemarktplaats die vorig jaar is opgerold. Daar handelden mensen in drugs, gestolen gegevens en vervalste documenten. Via Bitzlato zou ook zijn betaald voor gijzelsoftware en beelden van kindermisbruik.

De vermeende bestuursvoorzitter, financieel directeur en marketingbaas van Bitzlato werden opgepakt in Spanje. De mogelijke beheerder van het netwerk is gearresteerd in de Verenigde Staten. Ook op Cyprus werd iemand aangehouden en in Portugal is een mogelijke betrokkene verhoord. Voor ongeveer 18 miljoen euro aan virtueel geld is in beslag genomen, evenals auto’s en apparatuur. Voor 50 miljoen euro aan virtueel geld van gebruikers is bevroren.