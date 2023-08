Personeelstekort brengt bedrijven steeds meer in problemen

Liefst 40% van de werkgevers zegt dat het personeelstekort ook een belemmering vormt voor de bedrijfsvoering. Vooral ondernemers in de horeca, de zakelijke dienstverlening, het vervoer en in de opslag lopen wat dat betreft tegen hun grenzen aan. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel en verschillende ondernemersorganisaties.

Minder geschikt

Bedrijven hebben niet alleen te maken met een gebrek aan handjes, ze zien ook de kosten voor die handjes toenemen. Van de werkgevers constateert 15% dat de arbeidskosten zijn gestegen, 11% neemt uit nood ook minder geschikt personeel aan.

Vooral ondernemers in de horeca en de detailhandel hebben te stellen met een groot tekort aan mensen. Dat leidt in de winkelstraten vooral tot meer werkdruk, in de horeca klagen ondernemers vaker over de kostenstijging die het personeelstekort heeft veroorzaakt.

Hoge eisen

Bedrijven ondervinden verschillende belemmeringen bij het vinden van nieuwe werknemers. Een kwart van de ondernemers zegt ze simpelweg niet te kunnen vinden, terwijl 16% aangeeft dat er wel mensen zijn, maar dat die onvoldoende gekwalificeerd zijn. Dat laatste speelt vooral in de autohandel en -reparatie en in de industrie.

Daarnaast geeft bijna 11% van de bedrijven aan dat potentiële arbeidskrachten hogere eisen stellen dan ze kunnen of willen bieden. Dat speelt relatief vaak in de communicatie, de cultuursector en in de sport- en recreatiebranche.