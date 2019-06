Ford schrapt 12.000 banen in Europa

Met de bezuinigingsoperatie wordt Ford Europa in één klap een vijfde kleiner. Het bedrijf gaat zijn bedrijfsmodel en aanbod grondig vernieuwen, en wil op lange termijn een jaarlijkse winstmarge van minstens 6% halen.

In maart werd al duidelijk dat in Duitsland 5000 banen zouden verdwijnen. Die maken onderdeel uit van de nu genoemde 12.000.

Ford is in Europa bijzonder hard getroffen door de brexit omdat het bedrijf zwaar leunde op Groot-Brittannië. Onder meer een fabriek in Wales gaat daarom dicht. Ook een assemblagefabriek in Rusland en een transmissiefabriek in Frankrijk. In Duitsland werd eerder gesproken over sluiting van fabrieken in Keulen, Aken en Saarlouis.

Zes fabrieken gaan helemaal dicht – in het zuiden van Wales, in Frankrijk en in Rusland. Volgens Ford ligt de Europese tak ’op koers’ om dit jaar ’fors betere resultaten’ te presenteren.