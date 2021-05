Einde nadert voor euromunten van 1 en 2 cent

Het dagelijks EU-bestuur neemt eind dit jaar een besluit over het lot van de munten. Brussel overweegt een wetsvoorstel in te dienen over een afrondingsregel voor alle negentien eurolanden en mogelijk zelfs het stopzetten van de uitgifte van de 1- en 2-eurocenten, die op 1 januari 2002 werden ingevoerd.

Afronden

Naast Nederland passen België, Finland, Ierland en Italië al ’op eigen houtje’ een afrondingsregel tot op 5 eurocent toe. Nederlanders krijgen de muntjes nu meestal alleen nog in hun portemonnee als zij op vakantie in het buitenland zijn.

Afschaffing

In alle eurolanden is een meerderheid van de bevolking voor afschaffing van de kleinste munten. Gemiddeld 72 procent vindt ze ’niet nuttig’ en 71 procent is voorstander van de invoering van een Europese afrondingsregel.

De commissie moet volgens de EU-regels periodiek onderzoek doen naar de kosten en maatschappelijke acceptatie van het gebruik van euromunten. In 2018 was 64 procent voorstander van directe afschaffing van de euromunten van 1 en 2 cent.