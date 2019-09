’Het was meteen janken’

Igone de Jongh op het feest na afloop met een jonge fan. Ⓒ FOTO ROY BEUSKER

Het is zonder twijfel één van de stijlvolste avonden in het land: het jaarlijkse gala van Het Nationale Ballet. Een tijdloze belevenis in het moderne Amsterdamse Muziektheater. Dames kwamen in het lang en heren in smoking, zoals het honderd jaar geleden in vele Europese hoofdsteden in het theater gebruikelijk was. Feestelijk opende het wereldwijd vermaarde dansgezelschap het nieuwe seizoen.