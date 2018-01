Zuid-Korea legt crypto-verkoop aan banden

De ingreep gaat op 30 januari in. In het land heeft de handel een grote vlucht genomen onder particulieren. Er is nauwelijks toezicht op de handel in bitcoins en andere munten die zeer volatiel bewegen. Wie een transactie wil doen, moet zich voortaan identificeren bij zijn bank in Zuid-Korea.

Bitcoin ging dinsdag vooruit tot bij $11.225 per stuk op platform Coindesk. Op de eigen markt bij handelsplatform Bithumb stond de bitcoin 3,4% lager bij $12.699.

Dit zijn de overige meest verhandelde munten bij coindesk rond kwart voor vier dinsdag.

Wereldwijd roepen beleidsmakers van het IMF, centrale banken en economen op de cryptomunten strenger te reguleren. De financiële luchtbel, zorgen om grote verliezen bij particulieren en het gebruik door criminelen baart hen zorgen. Met bitcoins konden criminelen lang redelijk anoniem transacties uitvoeren; inmiddels zijn ze opgeschoven naar andere digitale munten.

Geen totaalverbod

De initiatieven vanuit Zuid-Korea komen en gaan. Eerder was sprake van een totaalverbod voor alle beurzen waarop de munten worden verhandeld, zo wilde de minister van Justitie vorige week. Dat wordt nog steeds besproken, zo meldde een zegsman tegen persbureau Reuters.

De ingreep werd vorige week alweer genuanceerd door de minister van Financiën, verwijzend naar de economische kansen en de technologische vernieuwing die het land zou kunnen volgen.

In Nederland bespreekt de Tweede Kamer woensdag de uitwassen van de cryptomunten: witwaspraktijken met digitale munten tieren welig, waarschuwen toezichthouders.