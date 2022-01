Premium Het beste van De Telegraaf

T-Mobile komt met ’KPN-taks’

Amsterdam - Telecombedrijf T-Mobile voert voor een miljoen huishoudens in bepaalde postcodegebieden een ’KPN-toeslag’ in als ze hoge internetsnelheden via glasvezel willen afnemen. Consumenten betalen daar voor een internetverbinding van een gigabit per seconde per maand zo’n €15 meer dan T-Mobile-klanten op veel andere plekken.