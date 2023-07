Waterschapsbelasting volgend jaar flink omhoog

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat waterschappen de huidige inflatie wil doorberekenen, en dat in veel van de 21 waterschappen daar nog eens een stijging overheen komt. Ook personeel en materiaal zijn duurder geworden, wat tot hogere kosten zou leiden. In veel waterschappen gaan de lasten daarom met wel 10% omhoog.

Geen eigen buffers

Volgens RTL wil geen van de waterschappen eigen buffers inzetten, om de gestegen kosten te betalen. Omgerekend komt het neer op een verhoging van ruim honderd euro per jaar. Volgens het waterschap is het ’een forse, maar onvermijdelijke stijging’. De belangrijkste redenen zouden de hoge prijsstijgingen zijn, en de sterk gestegen kosten voor ’het uitvoeren van onze taken, bijna uitgeputte reserves en toegenomen risico’s.’

Gemiddeld betaalt een gezin met twee kinderen in een koophuis nu €375 aan waterschapsbelasting en in 2024 wordt dat €500 per jaar, dus €125 meer dan in 2023. De verhoging is het grootste in waterschap Amstel, Gooi en Vecht, daar zouden zogeheten reserves zo zijn uitgeput, dat het bestuur aldaar geen andere uitweg ziet dan een tariefsverhoging door te voeren van zo’n 35%.