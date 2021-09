Klant mag oneindig vaak beroep doen op rechtsbijstandverzekering

Premium Geld

Doofheid verzwegen, geen uitkering na ongeluk

Een man die arbeidsongeschikt thuis kwam te zitten na een verkeersongeval, vanwege pijnen aan zijn rug en benen, krijgt geen geld van zijn verzekeraar. Een kleine ontboezeming over de telefoon, dat hij al jaren last had van discodoofheid, kwam hem duur te staan.