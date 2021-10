Analyse: afscheid Draijer bij Rabo maakt exodus in bankentop compleet

Premium Financieel

Topman Van Lanschot Kempen elitair? ’Ja. En democraat’

Karl Guha (57) belandde via ABN Amro en Unicredit in 2013 bij Van Lanschot Kempen. Na acht jaar zwaait de in India geboren Nederlander af als ceo bij de oudste bank van het land. De topbankier ziet de samenleving beter worden, maar het vertrouwen afbrokkelen. „Overal maar recht op denken te hebben i...