Opmars brengt bitcoin naar top in zestien maanden

Na de terugval op maandag kreeg de bitcoin de wind weer in de rug met rond 13.30 uur (Nederlandse tijd) een plus van 2,1% naar $13.416. Daarmee lijkt de digitale munt voor beleggers een veilige haven in onrustige coronatijden.

Paypal

Vorige week liep de koers van Bitcoin al fors op nadat de digitale betalingsverwerker Paypal de deur open heeft gezet voor cryptomunten. Vanaf begin volgend jaar kunnen klanten aankopen doen op bij het platform aangesloten winkels.

De grote investering van online platform Square in de bitcoin droeg eerder deze maand ook bij aan de kooplust van beleggers. Het bedrijf van voormalige topman van Twitter, Jack Dorsey, stak een bedrag van $50 miljoen in de cryptomunt.

Ook vanuit Azië is er versterkt belangstelling voor cryptomunten. DBS Bank zou plannen te hebben om een digitaal cryptoplatform te lanceren.

Verder liet zakenzender CNBC weten dat de Amerikaanse bank JP Morgan op het punt staat om de eerste transacties te doen met de eigen cryptomunt, genaamd Onyx.

De bitcoin zit deze maand stevig in de lift. De waarde van de cryptomunt ging per saldo al 25% omhoog. Voor het gehele jaar bedraagt de winst bijna 90%.