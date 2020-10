Nederlander zet eerste stap richting top ECB

De regeringsleiders moeten een opvolger benoemen voor de Luxemburger Yves Mersch, die eind dit jaar vertrekt uit de zeskoppige directie van de bank in Frankfurt. Die staat onder leiding van Christine Lagarde. Naar verwachting gaat het Europees Parlement dwarsliggen over de benoeming van Elderson, omdat het al jaren aandringt op meer vrouwen in het ECB-bestuur. De verhouding is nu vier mannen en inclusief Lagarde twee vrouwen.