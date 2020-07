Woningmarkt grote steden koelt heel klein beetje af

In de gemeente Utrecht was de afname het grootst: daar waren 9,2% minder transacties dan een jaar eerder. Van de grote steden is alleen in Rotterdam het aantal transacties gestegen, met 4%.

In het eerste half jaar van 2020 zijn er in heel Nederland bijna 7% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2019. CBS-woordvoerder Frank Notten merkt in de woningmarkt vooralsnog weinig van de effecten van de coronacrisis. „Mensen hebben nog inkomen en kunnen hun hypotheek blijven betalen.”

Duurder

Gemiddeld kostte een bestaande koopwoning in het tweede kwartaal €328.000, blijkt uit cijfers van het CBS. Huizen werden duurder in alle provincies in het tweede kwartaal van 2020, vergeleken met een jaar eerder.

In juni steeg de prijs van bestaande koopwoningen met 7,6% ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee blijft de prijsstijging ongeveer gelijk aan die van vorige maand.

In Groningen bleven de huizenprijzen stijgen, en waren ze gemiddeld 11% duurder in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van een jaar eerder. „Er wordt gezegd dat het een inhaalslag is, omdat de huizenprijzen in Groningen eerst minder stegen dan in de andere provincies,” zegt Notten. „Maar dat zet wel behoorlijk door.”