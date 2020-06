Beyond Meat ligt zwaar op de maag bij Barclays

Analisten van Barclays haalden de fabrikant van vleesvervangers van de kooplijst en plakten er tegelijkertijd een ‘onderwogen’-advies op. Daarnaast werd stevig het mes gezet in het koersdoel dat neerwaarts werd bijgesteld van $115 naar $100.

De analisten wijzen er op dat Beyond Meat op korte- en middellange termijn last krijgt van de disrupties in de internationale voedselverwerkende kanalen waar het bedrijf steeds meer blootstelling aan heeft. Zij houden er rekening mee dat pas in 2021 deze markt weer herstel laat zien.

Daarnaast werd onderzoek gedaan naar de populariteit van de vegaburger van Beyond Meat bij McDonalds. Volgens de analisten was de vraag naar het vleesvervangende product in een aantal bezochte vestigingen zwakker dan werd verwacht.

De zeer hoge waardering van Beyond Meat is voor de analisten ook een bron van zorg. In de afgelopen maan is de koers met maar liefst 114% in waarde gestegen. Het aandeel zal naar verwachting flink lager aan de beursweek beginnen.