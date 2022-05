Datalek treft ijstheetak van Unilever

Premium Binnenland

Tijdelijk huwelijk voor seks en geld via de moskee: hoe werkt het?

Een Haagse moskee bood een arme vrouw een tijdelijk huwelijk aan voor geld, ontdekte een Zweeds onderzoeksprogramma. Het sluiten van zo’n ’genotshuwelijk’ is in de sjiitische islam een bekende maas in de wet en soms een vorm van legale prostitutie. Het is niet het enige opmerkelijke gebruik dat bij...