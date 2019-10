ABN Amro wil Laetitia Griffith als commissaris

Griffith zat tot 2010 meerdere jaren in de Tweede Kamer. Ook was ze korte tijd wethouder en gemeenteraadslid in Amsterdam. Griffith, die haar carrière ooit begon als jurist bij het ministerie van Justitie, is al commissaris bij onder meer hoogspanningsnetbeheerder TenneT en accountantskantoor KPMG.

Volgens president-commissaris Tom de Swaan van ABN Amro kan ze met "haar uitgebreide juridische en maatschappelijke kennis en brede ervaring als bestuurder en toezichthouder" een belangrijke bijdrage leveren aan het toezicht van de raad van commissarissen op het doen en laten van de bank. Het is de bedoeling dat Griffith bij ABN Amro de plaats inneemt van Annemieke Roobeek die na ruim negen jaar afscheid neemt als commissaris.