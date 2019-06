Apple Pay bij ING geactiveerd

ING-klanten die de app van hun bank openen zien dinsdag een bericht dat zij Apple Pay kunnen activeren. Ruim een maand geleden meldde de bank al dat de betaaldienst naar Nederland gebracht zou worden. Wanneer was toen echter niet duidelijk.

Het gemis van Apple Pay is al jaren een grote ergernis onder Nederlandse Apple-klanten. De techgigant liet Nederland jarenlang links liggen, vermoedelijk omdat hier vooral met gewone betaalpassen wordt betaald in plaats van creditkaarten. In nagenoeg alle Europese landen, waaronder onze buurlanden, is Apple Pay al langere tijd actief.

Apple-fanaten die bij een andere bank bankieren moeten langer geduld hebben. Rabobank liet eerder weten ’met alle partijen in de markt te praten om nog eenvoudiger en veiliger te maken. ABN Amro verklaarde ’in gesprek te zijn met Apple’ over Apple Pay.

Internetbank Bunq had vorig jaar de primeur in Nederland met Apple Pay, maar dan via een omweg. Apple liet het gevonden achterdeurtje toen binnen een dag sluiten.