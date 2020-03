Saudi Aramco pompt nog meer olie op

Volgens Aramco gebeurt dat in opdracht van het Saudische energieministerie.

De vergroting van de capaciteit maakt deel uit van de prijzenoorlog die Saudi-Arabië ontketent op de oliemarkt, na het mislukken van een deal over productiebeperking met Rusland. Daarbij verlaagt Riyad de prijzen van zijn olie flink, terwijl de productie wordt opgevoerd. In april zouden de dagelijkse olieleveringen van Saudi Aramco al moeten stijgen naar 12,3 miljoen vaten (van 159 liter). Dat zou een recordniveau zijn.

De olieprijzen gingen maandag zeer hard onderuit door de Saudische prijzenslag op de oliemarkt, met minnen van meer dan 20 procent. Dat waren de grootste dalingen sinds 1991. Dinsdag veerden de prijzen weer wat op, maar woensdag staan de prijzen weer onder druk.

