’Nieuwe onderhandelingen tussen VS en China’

Sinds eind juni, toen de presidenten Trump en Xi elkaar spraken in de marge van een G20-top, is er officieel een staakt-het-vuren tussen de Amerikanen en Chinezen. Nadien heeft Trump gedreigd met nieuwe importheffingen, maar hebben de twee landen ook telefonisch met elkaar onderhandeld.

Maandag was er in het Witte Huis bovendien een rondetafelgesprek tussen Trump, hoofdonderhandelaar Lighthizer, minister van Financiën Mnuchin en een groep Amerikaanse tech-ceo’s. Zij willen graag zaken doen met het Chinese Huawei, maar komen daar nauwelijks aan toe door de handelsoorlog. Dat onderhoud is ’positief’ verlopen, aldus Trumps economische rechterhand Larry Kudlow.

Op verzoek van de Chinezen vinden de gesprekken maandag plaats in Shanghai, en niet in Peking. Na het bericht van Bloomberg springen de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters 0,5% omhoog.