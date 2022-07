ING en slachtoffer Tinder Swindler komen niet tot schikking

Binnenland

Chileense ex-burgemeester (42) opgepakt in Ter Apel: gevlucht na fraude in thuisland

De politie heeft woensdagochtend in Ter Apel een Chileense politicus aangehouden die in haar thuisland is veroordeeld voor fraude en politieke corruptie. Het gaat om Karen Rojo, de oud-burgemeester van Antofagasta, de derde stad van Chili. Haar uitlevering kan nog wel even duren.