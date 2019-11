Een op tien Nederlanders ruilde van telecomaanbieder

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat doen onder consumenten naar hun gedrag op de telecommarkt. Zes op de tien Nederlanders gaven aan dat ze zich het afgelopen jaar totaal niet hebben georiënteerd op een nieuw abonnement.

De meest genoemde aanleidingen om in actie te komen waren een mogelijke besparing op maandelijkse kosten (31%) en het einde van het contract (30%). De meeste consumenten zijn tevreden over hun mobiele telefoon aanbieder. Bijna een derde van de consumenten beoordeelt de prijs die zij betalen voor hun mobiele telefoonabonnement als (erg) laag en 15% beoordeelt de prijs als (erg) hoog.

De ACM onderzocht ook het overstappen bij internetabonnementen. Daarbij bleek dat 18% van de consumenten in de afgelopen twaalf maanden is overgestapt: 8% is overgestapt van internetaanbieder en 10% is van contract veranderd bij de huidige aanbieder.

Circa vier op de tien consumenten beoordelen de prijs die zij betalen voor hun internetabonnement als (erg) hoog en 5% beoordeelt de prijs als (erg) laag. Consumenten geven aan dat zij maandelijks gemiddeld € 57,97 betalen voor hun abonnement. Meer dan de helft (56%) van de consumenten kan geen inschatting maken van wat de maandelijkse besparing zou zijn als zij zouden overstappen van internetaanbieder.