Oorlog in Oekraïne treft Ajax met transfers Neres en Promes

Voor de transfers van de spelers naar de club uit Rusland en Oekraïne ontving Ajax eerder bankgaranties van €15,1 miljoen door een bank uit Oekraïne, schrijft de beursgenoteerde voetbalclub vrijdag in het halfjaarverslag. Daarnaast is er nog een door een derde partij uit Rusland afgegeven garantie van €4,3 miljoen voor een van de drie transfers.

Sancties

Ajax stelt door de uitgebroken oorlog en door de Europese Unie en de Verenigde Staten ingestelde sancties tegen banken en personen uit Rusland op dit moment nog niet in te kunnen schatten welke risico’s het loopt met deze betalingsgaranties.

Neres dook donderdag na het uitbreken van de Russische inval in Oekraïne op in een videoboodschap vanuit in een hotel in Kiev. Met eveneens in het land verkerende landgenoten vroeg hij de Braziliaanse regering om hulp.