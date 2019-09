Deal Thuisbezorgd in Leiden en Eindhoven

Er werden geen financiële details gemeld over de samenwerking. De twee steden zijn gekozen vanwege de vele treinreizigers en studenten die gebruikmaken van de stations. In Leiden komen dagelijks ongeveer 103.000 reizigers en in Eindhoven zijn dat er gemiddeld 84.000. Afhankelijk van het succes van het experiment overweegt Thuisbezorgd.nl om zijn afhaalservice in 2020 aan te bieden op stations in het hele land.

