Column: Chips!

Chips vind je namelijk in zowat alle apparaten en machines terug. Niet alleen in computers (wie gebruikt er tegenwoordig nog een ’ouderwetse’ desktop) maar ook in smartphones, windturbines, auto’s, koelkasten, medische apparatuur en zelfs in sommige mensen zitten chips.

Gezien die brede inzetbaarheid worden chipverkopen regelmatig gezien als een goede indicator voor toekomstige economische groei. Wanneer er over een breed front minder chips worden verkocht zegt dat redelijkerwijs iets over de vraag van consumenten en bedrijven.

Die aanname wordt onderbouwd door statistieken. Wie een grafiek tekent met daarin de jaar-op-jaar verandering van de wereldwijde halfgeleiderverkopen en de jaar-op-jaar verandering van de winst van alle beursgenoteerde samen, ziet dat die twee lijntjes akelig synchroon lopen.

Met andere woorden: een daling van de chipverkopen leidt in de regel tot een daling van de winsten. Op basis van de huidige ontwikkeling van de chipverkopen zou je dan een winstdaling mogen verwachten van ongeveer 20%.

Ter vergelijking, op basis van de laatst bekende cijfers van juni stegen de winsten met net iets meer dan 1% ten opzichte van een jaar geleden.

Grote winstdaling

Maar kunnen we die 20% winstdaling nu ook verwachten? Het is in ieder geval niet helemaal ondenkbaar. De wereldwijde economische groei loopt de afgelopen kwartalen terug.

Sommige economen zien inmiddels een recessie aan de horizon verschijnen. Minder groei betekent minder winst. Een recessie betekent vaak verlies. Bovendien groeien de lonen gestaag door, al zou je dat in Nederland misschien niet altijd zeggen, waardoor de winsten ook onder druk kunnen komen te staan.

Toch is zo’n grote winstdaling geen uitgemaakte zaak. Er zijn een aantal specifieke ontwikkelingen die in ieder geval een deel van de lagere chipverkopen kan verklaren.

In de eerste plaats worden chips wereldwijd op grote schaal verkocht. Het aanhoudende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten treft chipfabrikanten, net als andere export-gedreven bedrijven, meer dan gemiddeld. Daarnaast gaan twee grootverbruikers van chips, smartphones en auto’s, door een lastige fase.

De vraag naar smartphones is na jaren van snelle stijging gestabiliseerd en zelfs iets gedaald. Automakers hebben te kampen met strengere regulering. Iets wat ze overigens aan zichzelf te danken hebben, denk maar aan ’dieselgate’, met minder verkochte auto’s tot gevolg. Tot slot is de prijs van geheugenchips de laatste maanden heel hard gedaald. Dit betekent uiteraard een lagere verkoopwaarde, maar niet meteen ook minder vraag.

Kortom, het is waarschijnlijk te kort door de bocht om op basis van de daling in chipverkopen al je aandelen van de hand te doen.

Maar gezien de historische relatie tussen chipverkopen en wereldwijde bedrijfswinsten is het zeker een factor om in de gaten te houden.

Jeroen Blokland is Senior Portfolio Manager Multi Asset bij Robeco