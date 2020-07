Geen discriminatie, Turks vastgoedpaar raakt bijstand kwijt

Istanbul Ⓒ Hollandse Hoogte / Mauritius Images GmbH

Amsterdam - De gemeente Gouda heeft terecht de bijstandsuitkering ingetrokken van een echtpaar dat in Turkije liefst 21 onroerende zaken bleek te bezitten, plus huurinkomsten uit vier panden. Van discriminatie door de gemeente was geen sprake, oordeelde de rechtbank in Den Haag.