Estée Lauder ziet beren op de weg

In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar voerde Estée Lauder omzet en winst op. De omzet ging met 11 procent omhoog tot 3,9 miljard dollar. Daarvan hield de onderneming 595 miljoen dollar als winst over, een toename van 19 procent.

Die resultaten noemt topman Fabrizio Freda "geweldig". Met name in China deed Estée Lauder het goed. Verder was de productgroep huidverzorging een positieve uitschieter en verkocht het bedrijf meer op luchthavens en online.