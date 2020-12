’Oud-topbankier weigert $10 miljoen terug te geven na schandaal’

Goldman Sachs kan oud-topman Gary Cohn niet dwingen om zijn bonussen in te leveren. Ⓒ Bloomberg

NEW YORK - Gary Cohn, voormalig president van Goldman Sachs, weigert boete te doen voor een groot fraudeschandaal in Maleisië waar de Amerikaanse zakenbank miljardenboetes voor kreeg opgelegd. Goldman Sachs had hem gevraagd ruim 10 miljoen dollar aan beloning terug te betalen om zo een gebaar te maken en te helpen de reputatie van de bank op te poetsen, maar bronnen zeggen tegen persbureau Bloomberg dat Cohn nog niet met dat geld over de brug is gekomen.