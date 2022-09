Premium Het beste van De Telegraaf

Huisartsen wijzen nieuw zorgakkoord af: ’Meer tijd nodig voor patiënt’

Door Klaartje Bax

Huisartsen willen ’meer tijd voor de patiënt’ en daarover afspraken met zorgverzekeraars. Deze huisarts komt niet voor in het artikel. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Een grote groep huisartsen is zwaar teleurgesteld in het Integraal Zorgakkoord dat deze week door de Landelijke Huisartsen Vereniging naar de achterban is gestuurd ter consultatie. De actiegroep Help de Huisarts Verzuipt! had gehoopt op concrete toezeggingen, maar leest die niet terug in het stuk. Huisarts Nico Terpstra, initiatiefnemer van de groep: „Ik durf wel te voorspellen dat huisartsen dit massaal gaan afwijzen.”