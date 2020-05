Forse groei Ahold Delhaize

Ahold Delhaize behaalde een omzet van €18,2 miljard, een stijging van 12,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De online verkopen gingen omhoog met bijna 38% tot €1,35 miljard.

Het supermarktconcern heeft zijn nettowinst met ruim 48% opgevoerd tot €645 miljoen. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com draaide goed, geholpen door hamsterende consumenten uit vrees voor het nieuwe coronavirus.

,,Het is duidelijk dat onze verkoopprestaties in het eerste kwartaal in alle regio's werden beïnvloed door de ongekende vraag en druk als gevolg van de coronacrisis”, zegt topman Frans Muller. ,,We hebben hierop gereageerd door aanvullende veiligheids- en beschermingsmaatregelen te nemen en de beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren.”

Volgens Muller staat de veiligheid van het personeel en klanten nog altijd bovenaan. Ahold Delhaize handhaaft verder de outlook voor de rest van het jaar, maar geeft wel aan dat het beeld nog wel erg onzeker is.

Ahold Delhaize is actief in Europa en de Verenigde Staten, waar het in totaal bijna 7000 winkels heeft.