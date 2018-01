Kappersmoloch koopt meer zaken in Nederland

Yes! Kappers kwam eind vorig jaar in financieel zwaar weer terecht. Dat kwam volgens Provalliance doordat te hoge kosten werden gemaakt bij de groei van het aantal salons. De keten telde toen 63 vestigingen in Nederland en België. Daarvan gaan er nu bij een doorstart 35 door onder de leiding van de Fransen. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

De zaken van Yes! gaan onder de huidige naam verder. De overname heeft volgens de kopers ,,vooralsnog" geen gevolgen voor het personeel.

Provalliance is het grootste kappersbedrijf van Europa en de op een na grootste kappersketen wereldwijd. Het bedrijf heeft ruim drieduizend kapperszaken en 20.000 werknemers. Bij de overname van budgetkappersketen BrainWash gaf het bedrijf al aan groeiplannen in Nederland te hebben. In totaal heeft Provalliance nu bijna 250 zaken in Nederland.