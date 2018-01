ABN kampt weer met storing internetbankieren

Op storingssite allestoringen.nl worden vanaf 8:30 uur woensdagochtend duizenden meldingen gemaakt van haperingen bij het internetbankieren. Ook op Twitter regent het klachten, ABN laat op het sociale medium weten er alles aan te doen om de systemen weer op gang te krijgen.

Het is zeker niet de eerste keer dat het online rammelt bij ABN. Dit is namelijk al de vierde storing in de afgelopen maand. Tussen de kerstdagen en de jaarwisseling lag internetbankieren er al tot twee keer toe uit. En ook begin dit jaar was er een forse storing bij de bank.

Waar het eerder ging om storingen waarbij het niet lukte om geld over te boeken, struikelen ABN-klanten nu al over de eerste trede. Het is niet eens mogelijk om in te loggen.