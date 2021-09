’Baas kan aan energie thuis meebetalen’

Aan tafel in restaurant Joann vervolgde Silderhuis, directeur van Haasheat: „Via de WKR-regeling kan de prijs van een warmtepomp voor een werknemer bijvoorbeeld van €5000 omlaag naar €2000. Vergelijk het met de fietsplannen die bedrijven voor werknemers hebben. Werknemers moeten dan maandelijks nog iets inleveren. Ze zouden ook bij hun baas kunnen afrekenen met vrije dagen.”

De gepensioneerde hartchirurg Salah Saïd hoeft zijn vrije dagen niet meer bij te houden. Hij besteedt veel van zijn tijd aan het inzamelen van hulpgoederen en fondsen voor Tanzania: „Daar moeten vijftien miljoen mensen het doen zonder hartkliniek”, wist hij. „Er is $2,4 mln. nodig voor een gebouw. Hiervoor heeft hij bijna de helft bij elkaar, waarvan $500.000 komt van een rijke Amerikaan en $500.000 van de kerk. Saïd is voorzitter van de stichting ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) Overzee. Die verkoopt voor Tanzania ook het kookboek Chakula kitamu! (Swahili voor: Eet smakelijk!)

Chef-kok Emiel Kwekkeboom (l.) en zijn verloofde Mandy Overbeek, beiden van restaurant Joann, met Salah Saïd.

Chef-kok Emiel Kwekkeboom van restaurant Joann is een van de Twentse keukenmeesters die een recept voor het boek leverden. „We zijn blij dat we er nog zijn”, zei gastvrouw Mandy Overbeek over hun zaak die pas enkele maanden open was toen de pandemie uitbrak. Beiden zijn verloofd: „We leerden elkaar kennen toen we allebei werkten in De Bloemenbeek in De Lutte”, keek Emiel terug. „Stiekeme kusjes in de koelcel van Bloemenbeek-eigenaar Raymond Strikker!”

In de koelkast staat ook even de loopbaan van Nicolas Mansfield nadat hij opstapte als directeur van de Nederlandse Reisopera: „Als leidinggevende van een culturele instelling moet je niet te lang blijven.” Hij vindt overigens dat het allemaal best wat minder gezapig kan in de hele sector en best wat ondernemender. Ongetwijfeld leidt hij op termijn weer een andere culturele organisatie.

Robert Lassche met Yvonne Hallema (l.) en Claire Silderhuis, dochter van Herbert Silderhuis. Ⓒ Foto De Telegraaf

Zoals Yvonne Hallema dat eigenlijk op haar manier doet als echtgenote van de flamboyante beeldhouwer Ruurd Hallema: „Op 14 november is Yvonne dertig jaar galeriehoudster!”, zei Ruurd. Het klonk alsof het niet geruisloos voorbij zal gaan.

„Wij zijn er in Twente niet zo goed in om onszelf voorop te stellen”, zei de bescheiden Twentse kunstschilder Henk Lassche (géén familie van de gastheer) over andere Twentse kunstenaars. „Dus doe ik dat voor hen.” Hij schrijft over kunstenaars als Theo Wolvecamp (1925-1992) en Bert Haanstra (1919-1997), die iedereen kent als filmregisseur. „Maar hij begon als schilder. Dat waren zijn vader en zijn broers ook.”