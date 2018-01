Kamer bezorgd over brexit-voorbereiding douane

In Frankrijk worden al extra mensen geworven voor de douane, aldus Kees Verhoeven (D66). ,,Is Nederland daar al mee bezig?" Volgens Pieter Omtzigt (CDA) moeten nieuwe douaniers nu al worden opgeleid als al het grensverkeer met Groot-Brittannië straks moet worden gecontroleerd. Nederland importeerde in 2016 voor 21,7 miljard euro uit Groot-Brittannië. ,,Is het kabinet bezig de problemen in kaart te brengen?", vroeg Anne Mulder (VVD).

Ook ondernemersorganisaties hebben zorgen over de voorbereiding van de douane. Zij wijzen er op dat de douane nauwelijks nog nieuwe mensen heeft aangenomen, aldus Roelof Bisschop (SGP). ,,En over een jaar moeten ze er bij wijze van spreken al staan."

Overgangsperiode

De Britten treden op 30 maart volgend jaar uit de Europese Unie. Er wordt momenteel nog wel onderhandeld over een overgangsperiode. In oktober moet er meer duidelijk zijn over de toekomstige relatie tussen de EU en Groot-Brittannië.

Zijlstra snapt de zorgen van de Kamer. Er wordt volgens hem ook al nieuw personeel voor de douane geworven, maar je wil niet in ,,het wilde weg" mensen aannemen. Het is wachten op een 'impactanalyse' van Financiën die dit kwartaal nog moet komen.

Veel hangt af van de nieuwe relatie met de Britten, aldus de minister. Hij houdt rekening met een 'harde brexit' waarbij de Britten uit de interne markt gaan en er geen douane-unie komt. Maar het blijft volgens Zijlstra ,,buitengewoon lastig" een inschatting te maken hoe die relatie er precies gaat uitzien.