Zijlstra slaat Brexit-alarm

Ook de Nederlandse overheid bereidt zich voor, bezwoer Zijlstra woensdag in de Tweede Kamer. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het aanstellen van extra douane-personeel of keuringsbeambten voor het gevel dat de grenscontroles weer worden ingevoerd. Nederland importeerde in 2016 voor 21,7 miljard euro uit Groot-Brittannië.

Moeilijkheid daarbij is dat nog onduidelijk is hoe de Brexit eruit gaat zien, zei Zijlstra. Nederland wil dat er zo min mogelijk verandert en dat de Britten binnen de douane-unie en de interne markt blijven. Als de EU en het Verenigd Koninkrijk geen akkoord bereiken over de manier van uittreden, dan lukt dat niet.

„In het slechtste geval is het in maart volgend jaar al zo ver”, waarschuwt Zijlstra. „Mijn oproep aan de Britten is: maak duidelijk wat je wilt. Want we kunnen niet onderhandelen met een verdeeld VK waarvan de wensen onduidelijk zijn.” Tegen het bedrijfsleven met belangen in Groot Brittannië zegt hij: „Denk niet dat er geen Brexit komt. Denk niet dat die je niet zal raken.”

In de Tweede Kamer is bezorgdheid of Nederland zich wel voldoende voorbereidt op een ’harde Brexit’. De Britten treden op 30 maart volgend jaar uit de EU. Mogelijk volgt daarna een overgangsperiode. Zijlstra snapt de zorgen uit de Kamer, maar ’in het wilde weg’ honderden nieuwe douane-beambten aannemen terwijl ze misschien niet eens nodig zijn, zou ook zonde van het geld zijn. Financiën brengt momenteel de opties en de gevolgen in kaart.

Hoe dan ook is de Brexit ’slecht nieuws’, zei Zijlstra. „De situatie wordt slechter dan hij is.” Dat internationale bedrijven uit Groot Brittannië zich misschien in Nederland zullen vestigen, kan het verlies aan omzet voor de BV Nederland maar gedeeltelijk goedmaken.