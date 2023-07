Dure olijfolie drijft prijs pizza’s in Italië stevig op

De kosten van onder meer olijfolie, mozzarella, tomaat en pizzadeeg liggen nu 14 procent hoger dan in juni vorig jaar. Vooral olijfolie werd, met een prijssprong van 27 procent, fors duurder. Dat komt waarschijnlijk door de droogte in Italië, met een lagere olijfolieproductie als gevolg.

De totale inflatie in Italië kwam in juni uit op nog geen 7 procent. In de voorgaande maand was dit nog meer dan 8 procent.