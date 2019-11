JPMorgan vlucht met miljarden cash in obligaties

Het gaat bij de $130 miljard om investeringen in specifiek langlopend schuldpapier. Tegelijkertijd bouwt de grootste Amerikaanse bank gemeten naar beheerder vermogen zijn leningen, zoals gebundelde hypotheekbeleggingen, aan de markt af.

„De schaal waarmee JPMorgan dit doet is verbijsterend”, zo reageerde een bestuurder van een andere vermogensbeheerder op Wall Street tegen de Financial Times. „Overstappen van cash naar obligaties terwijl de rente zo laag is” is voor de bestuurder een ongelooflijke stap.

De stap die topman Jamie Dimon bij JPMorgan heeft ingezet is fors. De portefeuille van de op vijf na grootste bank ter wereld is nu voor de helft gevuld met obligaties, deels als buffer om risico’s in andere beleggingen op te vangen. In februari gaf financieel bestuurder Marianne Lake van JPMorgan aan dat de bank na jaren van sterke groei een stabiel lage inkomstenreeks als standaard moet gebruiken.

JPMorgan schroefde dit jaar zijn leningenportefeuille met 4% terug, zo’n $40 miljard in omvang. Voor komend jaar koopt het voor $32 miljard aan eigen aandelen in en keert het dividend uit.

Bekijk ook: JPMorgan Chase boekt hogere winst

Bekijk ook: Hogere winst voor JPMorgan Chase